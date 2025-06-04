銀座コージーコーナーは、6月6日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「国産さくらんぼショート」と「チェリーパイ」、「オムクレープ」を販売する。どこか懐かしさを感じる空間に、クリームソーダやオムライスといったメニューでノスタルジックな気分に浸れるレトロな喫茶店。そんな昭和レトロな喫茶店を思わせるスイ