6月3日、佐藤健がInstagramを更新した。【写真】美味しそうにグルメを満喫する姿など、中国滞在中の様子を公開佐藤は、自身のInstagramアカウントにて、「深圳 美味」というコメントと共に、中国・深圳の滞在時に撮影されたと思われる、現地のグルメを美味しそうに満喫している様子や、パーカーのフードを被ったスタイルの写真などを公開。この投稿に対して、ファンからは、「素敵なカッコイイお写真ありがとう」「も