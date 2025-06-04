「ABZORB 2000」ニューバランスジャパンは、2000年代のランニングスタイルにインスパイアされた新たな革新的な「ABZORB 2000」を6月12日に発売する。「ABZORB 2000」は、4月に発表した「ABZORB 2010」に続く新たなモデル。1993年に初めて導入したクッショニングテクノロジー「ABZORB（アブゾーブ）」は、ランニングテクノロジーに革命をもたらし、それ以来、数多くのライフスタイルモデルで愛される象徴的な機能となっている。「AB