【モデルプレス＝2025/06/04】女優の木村多江が6月2日、自身のInstagramを更新。春野菜を使った手料理を披露した。【写真】木村多江、食欲そそる手料理披露◆木村多江、春野菜たっぷりの手料理公開木村は「たけのこから始まり、沢山の春野菜を食べた5月」とつづり、写真を投稿。青椒肉絲、天ぷら、煮物、筍ご飯、汁物など春野菜と筍をふんだんに使用した豪華な手料理を10品以上披露している。◆木村多江の投稿に反響この投稿には「