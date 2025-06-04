楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「楽天トラベル スーパーSALE」をまもなく6月4日午後8時から20日まで開催する。先行セールを6月3日午後8時から実施している。全国の宿泊施設で割引プランを用意するほか、国内宿泊、国内ツアー、レンタカー、バス、海外ツアー対象に特別プランの販売やクーポンを配布する。クーポンの利用で、国内ツアーは最大3万円、海外ツアーは最大5万円、レンタカーは最大50％、高速バスは