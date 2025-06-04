WMエンターテインメントの新人ガールズグループ・USPEER（ユースピア）が、ついにデビューを果たした。【写真】USPEER、ビジュアル光る7人のメンバーUSPEERは6月4日、ソウル・SBSプリズムタワーにて、デビューシングル『SPEED ZONE』のリリース記念ショーケースを開催した。USPEERは、B1A4、OH MY GIRL、ONF、イ・チェヨンなどを輩出してきたWMエンターテインメントが、OH MY GIRL以来およそ10年ぶりに送り出すガールズグループで