iKONのJAYが、除隊後初となる日本ソロツアー『JAY [      ] 2025 JAPAN TOUR』を8月に開催する。 （関連：iKONの頼れる最年長 JAY、グループの潤滑油 SONG、情に厚いラッパー BOBBY…さらなる伸びしろ感じさせる年長メンバー） 今年4月に除隊し、直後に来日してファンミーティングを行ったばかりのJAY。本ツアーでは、8月29日にKT Zepp Yokohama、8月31日にはZepp