ラグビー・リーグワン1部の神戸の元日本代表・FB山中亮平（36）が現役続行の意思を4日、自身のインスタグラムで表明した。この日、神戸から今季限りで退団することが発表されていた。山中は「12年間、本当にありがとうございました」と感謝の言葉で書き出し「このたびコベルコ神戸スティーラーズを退団することを決めました」と伝えた。退団となったことに「入団してからの12年間、数えきれない経験をさせてもらいました。苦