記者会見するJAXAの油井亀美也飛行士。右はウミガメをかたどった国際宇宙ステーション滞在ミッションのロゴマーク＝4日午後、東京都千代田区国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在する宇宙航空研究開発機構（JAXA）の油井亀美也飛行士（55）が4日、東京都内で記者会見し「しっかりと成果を残し、日本の皆さんに勇気や希望を与えるミッションにしたい」と意気込みを語った。滞在は2015年以来2度目となり、出発は7月以降、期間は