米ロサンゼルス上級裁判所は２日（日本時間３日）、ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３４）の勝訴を決めた。バウアーに性的暴行を受けたと訴えた後に和解したリンジー・ヒル氏に対し、和解条項に違反したとして賠償金３０万９８３２ドル２セント（約４４９０万円）を支払うよう命じた。３日（同４日）、「ＬＡタイムズ」が報じた。リンジー氏はポッドキャストや公の場でバウアーから金銭を受け取ったとうそをついたことで