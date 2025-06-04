山形県酒田市の市街地にある寺に昨夜からクマが居座っています。 【写真を見る】本堂の床下に入ったクマは未だ居座り...酒田市の市街地の寺にクマ周辺にはバリケード罠を設置し捕獲試みる（山形） 周辺にはバリケードが作られ、市や警察が罠を設置して捕獲を試みています。 市や警察によりますと、きのう午後８時ごろ、酒田市若竹町二丁目の法輪寺で、寺の関係者がクマ１頭を目撃しました。 クマは１頭で本