「ウエスタン、阪神−くふうハヤテ」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神−くふうハヤテの一戦は、３日に８９歳で亡くなった巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の死を悼み、試合前に黙祷が捧げられた。両チームの監督、選手がベンチ前に並び、目を閉じた。またこの試合は、半旗で行われることになった。