マイナ保険証の利用時のトラブルなどを受け、保険医らがすべての被保険者への「資格確認書」の交付を県に求めました。県庁を訪れたのは医師などでつくる広島県保険医協会です。去年12月に運用が始まったマイナ保険証について調査した結果、県内の医療機関の6割あまりが窓口業務に負担を感じているとしています。国は75歳以上には保険証と同じように使える「資格確認書」を交付する方針ですが、国民健康保険の全ての加入者にも県が