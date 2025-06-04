俳優の長澤まさみさんのマネージャー公式Xが6月3日に更新され、長澤まさみさんが38歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【長澤まさみ】黒ドレス姿で「HAPPY BIRTHDAY」マネージャーが公式Xで赤い花びらが舞い上がる誕生日ショット公開マネージャー公式Xは、「本日 #長澤まさみ の誕生日になります」と写真を添えて投稿。投稿された写真には、長澤さんが黒いドレスを着用し、「HAPPY BIRTHDAY MASAMI」と