サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのクロアチア代表ＭＦルカ・モドリッチのＡＣミラン（伊）への加入が濃厚だという。テレビ局ＳＫＹスポーツなど複数のイタリアメディアが伝えている。報道によると、ミランはオランダ代表ＭＦタイアニ・ラインデルスをマンチェスター・シティ（イングランド）へ放出する見込みで、大幅な中盤の再構成の必要性に迫られている。モドリッチ獲得の正式発表は遅くとも今後２日以内に