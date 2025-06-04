一昨年7月から病気療養中で、昨年8月末でフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が4日、インスタグラムを更新。「わたくし96歳#戦争反対」（講談社）の著者、森田富美子さん、森田京子さんにインタビューを行ったと明かした。「森田富美子さん京子さんの共著『わたくし96歳#戦争反対』を読み、インタビューして思ったことをFRaUに寄稿させていただきました」と書き出し、スリーショットを公開。続けて「16歳のとき長