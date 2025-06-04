日曜日の夜に全米の視線を集めた2人最強打者の対決に、日曜日の全米が熱視線を注いでいた。5月31日（日本時間6月1日）から行われたドジャースとヤンキースの3連戦で、1日（同2日）に行われた第3戦の全米放送が、史上最高の273万人の視聴者数を記録した。昨季のワールドシリーズの再戦となったカードは、大谷翔平投手とアーロン・ジャッジ外野手の2大スターが激突。初戦から本塁打の打ち合いとなったことで大盛り上がりの展開と