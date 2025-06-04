3日、日本中に惜しまれ亡くなったミスタープロ野球、長嶋茂雄さん。その長嶋さんのまな弟子、松井秀喜さんが、4日朝、恩師への思いを語りました。金沢市の星稜高校を卒業後、巨人に入団し、長嶋監督の下でプロ野球選手としての道を歩み始めた松井秀喜さん。メジャーリーガーとして渡米したあとも師弟の固い絆は続き、2013年には2人で国民栄誉賞を受賞するなど、常に二人三脚で歩んできた野球人生でした。