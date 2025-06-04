元乃木坂４６の秋元真夏が４日に自身のＳＮＳを更新し、ラフな私服姿を披露した。インスタグラムで「お気に入りのＴシャツ」とつづり、青のＴシャツ姿の写真をアップ。「古着」とハッシュタグを付けた。この投稿にファンからは「相変わらずカワイイですね」「１０代みたいなかわいさ！」「メッチャ似合ってて可愛いなんか寝起きっぽい感じ」「圧倒的に可愛い」「こういうカジュアル系まなったんめっちゃ似合う」「やっぱり