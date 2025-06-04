ウエスタン・リーグの阪神―くふうハヤテが4日にSGL尼崎で行われ、前日3日に長嶋茂雄終身名誉監督が89歳で死去したことを受け、球場には半旗が掲げられた。前日は天候不良のため中止。この日の試合前には約30秒間、黙とうがささげられた。