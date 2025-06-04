秋篠宮家の次女佳子さまは４日、外交関係樹立１３０周年を迎えたブラジルを公式訪問するため、民間機で成田空港を出発された。佳子さまの同国訪問は初めてで、外国公式訪問は昨年のギリシャに続いて４回目。佳子さまは米国を経由して、５日午前（日本時間同日深夜）にブラジル・サンパウロに到着される。首都ブラジリアなど８都市を巡って各地で記念式典に出席するほか、現地の日系人らと交流される。ルラ・ダシルバ大統領への