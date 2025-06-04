ミュージシャン・タレント・俳優のモト冬樹さんが、自身のブログを更新。モト冬樹さんの妻で、ミセスモデルの武東由美さんに「ガングリオン」が出来てしまったことを明かしました。 【写真を見る】【 モト冬樹 】妻・武東由美さんに「ガングリオン」「腕の甲に水が溜まった袋が」ブログで明かすモト冬樹さんは「妻のガングリオン」と題し「妻が結婚前にも何回かできたことのあるガングリオン」と綴ると、写真を