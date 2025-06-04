記者会見で説明する北岡逸人さん＝4日午後、佐賀県庁原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた佐賀県玄海町での文献調査を巡り、反対する市民グループは、原子力発電環境整備機構（NUM0）による調査の認可申請の無効を求め、武藤容治経済産業相に審査請求した。佐賀市で4日、記者会見し明らかにした。5月31日付。行政不服審査法に基づく措置で、請求人には九州各県などから集まった204人が名を連