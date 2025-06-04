きょう（4日）昼ごろ、埼玉県三郷市にある団地の一室で、74歳の男性の遺体が見つかりました。男性の顔には傷があり、警察が事件と事故の両面で捜査しています。【写真を見る】【速報】「父親が室内で倒れていて意識と呼吸ない」団地の一室で74歳男性の遺体発見顔には傷があり出血も埼玉・三郷市きょう正午ごろ、三郷市彦成の団地の一室で、「父親が室内で倒れていて、意識と呼吸がない」と安否確認のため訪れた長女から通報が