YouTuberのRちゃん（大野茜里）が代表を務めるアパレルブランド「Riu」が、14日から大阪・南船場でポップアップイベントを開催する。関西での開催は1年ぶり。【写真】華やかで美しい「Riu」のアイテム「Riu」は、「“私”のために纏う。」をテーマに、“いま、私自身を魅了する一着を提案する”ブランド。SNS世代に刺さるデザイン性と、Rちゃんの着こなしや価値観を反映するラインナップが、若者世代の女性の共感を呼んでいる