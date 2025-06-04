◇交流戦日本ハムー阪神（2025年6月4日エスコンF）日本ハムは本拠・エスコンフィールドで阪神と対戦。試合前のメンバー表交換で、新庄剛志監督（53）と阪神の藤川球児監督（44）が笑顔でグータッチをかわした。前日の試合では目も合わせず、不穏な空気を“演出”して球場をざわつかせたが、この日は一転、互いに笑顔でグータッチ。球場は大きな歓声と拍手に包まれた。