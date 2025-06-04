【ポイント】・5日（木）は西〜東日本で真夏日続出へ、関東内陸も30℃に・寒気が入る北日本は雨が残る・8日（日）以降、梅雨前線が北上、西〜東日本は続々と梅雨入りへ・梅雨入り早々、大雨に注意【全国の天気】梅雨前線は沖縄付近に停滞し、日本列島は高気圧に広く覆われるでしょう。5日（木）は東北南部から九州で、夏の強い日差しが照りつけ、洗濯物もよく乾きそうです。一方、北海道の上空には寒気が入り、雨が降りやすい見込