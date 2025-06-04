広島県尾道市は、テレビが視聴可能な公用車など84台で、NHKとの受信契約を結んでいなかったと明らかにしました。受信契約を結んでいなかったのは、尾道市のテレビが視聴可能なカーナビ付きの公用車80台、ワンセグ機能付きの携帯電話2台、テレビ2台の合計84台です。市によると、全国の自治体で契約漏れが相次いだことを受け、今年2月から調べ始めたところ、昨年度までに約610万円が未払いとなっていたことが分かりました。市