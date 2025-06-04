4日、埼玉県三郷市の団地の一室で74歳の男性が顔から血を流して倒れているのが見つかりその場で死亡が確認されました。警察が事件・事故の両面で経緯を調べています。警察によりますと4日正午ごろ、三郷市彦成の団地の一室で「父親が室内で倒れており意識・呼吸がない」と40代の長女から119番通報がありました。別居する長女が74歳の父親と連絡が取れなくなったため4日、この部屋を訪れたところ、父親があおむけで顔面から血を流し