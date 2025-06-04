北広島町の観光農園で甘い香りが特徴の「ジャーマンカモミール」の花が見ごろを迎えています。青空の下、一面に咲いたジャーマンカモミール。北広島町大朝にある「天意の里ハーブガーデン」では1ヘクタールの畑でジャーマンカモミールが見頃を迎え、辺りには甘い香りが漂っています。今年は例年並みの5月中旬に花が咲き始めたということです。訪れた人たちは白く可憐な花を