「ドクターイエロー」のT3編成と記念写真に納まる人たち＝4日午前、名古屋市のリニア・鉄道館JR東海は4日、リニア・鉄道館（名古屋市）で展示していた東海道・山陽新幹線の点検車両「ドクターイエロー」のT3編成の搬出イベントを開催した。1月に引退したT4編成と入れ替えるため。T3は6月から、石川県白山市の市立高速鉄道ビジターセンター（トレインパーク白山）の屋外広場で展示される予定。イベントには37人のファンが参加し