すき家は、2025年6月3日9時から、すき家公式アプリで「6月得すきクーポン」を配信しています。期間限定メニューなどが週替わりでお得に5月27日に発売した「スパイシーキーマカレー丼」をはじめ、期間限定メニューなどが週替わりでお得に楽しめます。すき家公式アプリ上で対象商品を選択して決済するか、店頭での会計時にアプリからクーポンを表示することで利用できます。第1弾は、「スパイシーキーマカレー丼」が70円引きになるク