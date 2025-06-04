サッカー元日本代表ＤＦの内田篤人氏が３日深夜放送の“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）にゲスト出演。３人の娘の父としての日常を明かした。２０１５年に小・中学時代の同級生と結婚。「好感度だけ上がってます」と冗談めかすと、ＭＣの藤本美貴は「少女漫画みたい」と絶賛。現在、８歳、５歳、１歳になる３姉妹の父として話題が進んだ。娘について藤本から「どうですか？可愛いです