【新華社太原6月4日】中国山西省と陝西省の境にある黄河壺口瀑布でこのほど、滝の東側は濁流、西側は清流という珍しい光景が見られた。山西省側の臨汾市吉県で局地的な大雨が発生し、複数の支流が増水。泥や砂を巻き込んだ水が黄河に流れ込んだためとみられる。（記者/〓浩然）