俳優の本宮泰風と山口祥行がダブル主演を務めるテレビ東京水ドラ25『日本統一 東京編』（7月2日スタート毎週水曜深1：00〜1：30）の30秒トレーラーが、きょう4日に解禁され、ドラマの内容が分かる映像が初めて公開された。【画像】エンディングテーマを担当！佐藤流司が結成した「The Brow Beat」『日本統一』は、2013年8月から10年以上、シリーズ累計68作（2025年5月現在）が制作され、各動画配信サイトでは新作が配信さ