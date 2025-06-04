お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信が、あす5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）に出演し、志村けんさんとのエピソードを披露する。【番組カット】5日放送回に集結する食通芸能人今週は、休演するダウンタウン（松本人志、浜田雅功）の代打MCを陣内智則が務める。「わざわざそんなところまで!?食通芸能人の執念グルメ」と題し、1食のためにお金と時間をかける芸能人が自身のグルメっぷり