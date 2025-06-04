きょう4日のテレビ東京系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：16）のゲストとして、「大河女優」と「筋肉芸人」へと変貌したファーストサマーウイカ＆コロコロチキチキペッパーズが来店する。【写真】「色っぽすぎるって」美谷間のぞくファーストサマーウイカの艶やかショット「1分1秒でも大河をしがみ続けたい」。この2年で「大河女優」へとステップアップしたウイカは、人生初の“推し活”に夢中。「奥田民生以