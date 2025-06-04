四国知事会議高松市玉藻町 四国4県の知事会議が高松市で開かれ、国に対する6つの緊急提言をまとめました。 四国知事会議には香川県の池田知事ら4県の知事が出席しました。 この会議は4県の連携強化を目的に各県持ち回りで毎年開かれています。今回は、南海トラフ地震対策のさらなる強化や持続的・安定的な医療の確保など6つのテーマについて緊急提言が採択されました。 このうち南海トラフ対策については、