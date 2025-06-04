玉ねぎを収穫する小学生香川・土庄町 香川県の小豆島で、小学生がタマネギを収穫しました。 香川県土庄町でタマネギの収穫を体験したのは、土庄小学校1年生の児童約70人です。タマネギの抜き方や持ち方を教わって、いよいよ収穫。 児童が収穫したタマネギは2024年9月に種を植えたもので、直径9～10cmほどと少し大きめ。4日だけで約700kgのタマネギを収穫することができました。 （参加した児童は―