今年の箱根駅伝で2年連続8度目の優勝を飾った青学大駅伝部の原晋監督（58）が、各界の最も素敵なお父さん「ベスト・ファーザー」に贈られるイエローリボン賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。「素敵なお父さん」と呼べる人に贈られる同賞は、今年で44回目の開催。政治、経済、芸能、スポーツの4部門4人に加え、特別賞1人の計5人が選出された。原監督自身には子供がいないが、「『競技を通して社会に貢献で