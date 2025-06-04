テレビアニメ『出禁のモグラ』（7月7日放送開始）の第2弾PVが解禁された。追加キャストも発表され、マギー君役を豊崎愛生、スケキヨ役をマフィア梶田が担当する。【画像】豊崎愛生＆マフィア梶田が演じるキャラクター設定画また、オープニング＆エンディングテーマ情報も公開。オープニングテーマはsyudou「神頼み」、そしてエンディングテーマは椎乃味醂「喧騒 feat. Aile The Shota」に決定した。『出禁のモグラ』は、「鬼