沖縄戦で旧日本軍の組織的戦闘が終わったとされる日から間もなく80年。23日の「慰霊の日」を前に、最後の激戦地となった糸満市摩文仁は祈りに包まれた。天皇、皇后両陛下は4日、長女愛子さまを伴い国立沖縄戦没者墓苑で拝礼された。体験者らとの懇談の場には歴史を語り継ぐ若者の姿も。戦後世代の天皇ご一家と沖縄の人々は、交流を通じて非戦の思いを確かめ合った。県営平和祈念公園内にある墓苑。雨上がりの曇り空の下、両陛