【モデルプレス＝2025/06/04】ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）の草川直弥（NAOYA）が4日、都内で開催された舞台『サザエさん』（東京・明治座にて5日より開幕）合同取材会に、共演の藤原紀香、葛山信吾、佐藤友祐（lol）、平尾帆夏（日向坂46）、藤代翔真（wink first／TRAINEE）、松崎光（※「崎」は正式には「たつさき」wink first／TRAINEE）、酒井敏也、高橋惠子、松平健と共に出席。祖母とのエピソードを語った。【写真】実