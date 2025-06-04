2025年7月5日（土）・6日（日）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催される音楽フェス「The MusiQuest」（ザ・ミュージックエスト）。最終出演アーティスト解禁として、7月5日（土）にKIRITOが出演することが発表された。今年5月にKアリーナ横浜で2Daysワンマンライブを大成功に収めるなど、ヴィジュアル系シーンの生きる伝説ともいえるPIERROTや、同じく5月に再始動を発表し10月にワンマンを控えるAngeloなど、大人気ロックバン