去年3月、にかほ市の自宅で父親を殴り死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男の裁判です。被告人質問で男は死因となった腹部への暴行について「絶対にありえません」と述べ、一部争う姿勢を見せました。この裁判は去年3月、にかほ市象潟町大砂川の自宅で60代の父親を殴るなどの暴行を加え死亡させたとして、平野遥介被告33歳が傷害致死の罪に問われているものです。4日は被告人質問が行われ、平野被告は事件当時の状況につ