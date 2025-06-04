この記事をまとめると ■サーキットにはセーフティカーが導入されている ■車種の多くは各メーカーのフラッグシップスポーツでドライバーもプロレベルだ ■メディカルカーなどはレスキューツールや消化器などさまざまな機材を搭載する セーフティカーに求められる条件とは 読者諸兄ならレース競技に導入されている“セーフティカー”をご存じのことだろう。各ドライバーの安全を図るべく、コースアウトや天候の急変などさまざま