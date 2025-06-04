社民党は今月22日投開票の都議会議員選挙の公約を発表しました。社民党が掲げた公約では、物価高騰対策として上下水道料金を恒常的に減額・減免するほか、若者と生活困窮者への住宅費の補助制度を創設するとしています。また、環境対策として、人体への影響が指摘されている化学物質「PFAS」について、都内に住むすべての住民への汚染検査を実施するとしています。このほか、高齢者福祉の分野では、一人暮らしの人や認知症患者への