ドジャースの大谷翔平選手が日本時間3日のメッツ戦で放った23号ホームランの飛距離がわからない状態となりました。大谷選手は3日の試合で2点を追う7回、2アウトランナーなしで打席に立つと、初球を高々と打ち上げ、ライトスタンドへ23号ホームランを放ちました。打った瞬間大谷選手は何度かうなずきながら走り出し本人も確信。ボールを追う中継画面からも消えるほどの大きな打球となりました。このホームランをMLB公式サイトのチャ