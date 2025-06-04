【＃104】 6月4日 無料公開 【拡大画像へ】 講談社は6月4日、亜樹直氏（原作）オキモト・シュウ氏（作画）によるマンガ「マリアージュ～神の雫最終章～」＃104「熟成と信頼」をコミックDAYSで無料公開した。 本作はワインに対する天才的な嗅覚を持つ神咲雫が料理とワインの「マリアージュ」に挑むという作品。＃104では“蕎麦パスタ”に合わせる赤ワインが提供