サッカー日本代表（FIFAランク15位）は5日にオーストラリア・パースで26年W杯北中米大会アジア最終予選第9戦オーストラリア（同26位）戦に臨む。4日は試合会場のパース・スタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（56）と主将のMF遠藤航（32＝リバプール）が出席した。遠藤は主将として8大会連続の本大会出場権獲得をけん引。ここまでの自身の代表活動について「（18年の）ロシアW杯が終わってから海外に行って、ベルギー、ド